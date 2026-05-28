Прямые рейсы между Россией и Танзанией запустят 2 июля

Прямое авиасообщение между Россией и Танзанией планируется открыть 2 июля. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

По его словам, полёты будет выполнять национальный перевозчик Танзании — авиакомпания Air Tanzania. Запуск маршрута уже согласован с российской стороной.

«Росавиация получила заявку национального авиаперевозчика Танзании – Air Tanzania – на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам – Москва. Предварительно, прямые перелёты по маршруту Дар-эс-Салам – Москва (Внуково) – Занзибар стартуют 2 июля», — отметил Никитин.

Рейсы планируется выполнять три раза в неделю на самолётах Boeing 787 Dreamliner. Первый вылет состоится при условии достаточной загрузки рейса. Air Tanzania ранее не выполняла полёты в Россию. Поэтому перед запуском маршрута стороны провели межгосударственные консультации.

В Минтрансе подчеркнули, что работа по расширению международной маршрутной сети будет продолжена в интересах «наших граждан и иностранных туристов».

Ранее Росавиация предложила российским авиакомпаниям, имеющим дальнемагистральные Boeing 777, Airbus A330 и A350, организовать перелёты в Бразилию. Маршрут предполагает технические остановки для дозаправки в Египте, Эфиопии, Марокко или Тунисе, из-за чего общая продолжительность пути составит около 20 часов.