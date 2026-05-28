В Европе растёт тревога из-за возможного расширения географии украинского конфликта в ближайшие 12 месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в политических кругах.

Европейские чиновники заявляют, что Москва якобы может попытаться проверить единство Североатлантического альянса. Целью гипотетического удара называются страны Балтии, острова в Балтийском море или арктическая зона блока.

Ряд высокопоставленных лиц ЕС считает, что в течение года сложится выгодная для РФ конъюнктура. Прогнозируется, что в отдельных государствах на фоне дорожающей нефти к власти придут правые партии, выступающие за возобновление закупок сырья у России.

Свою озабоченность высказал и министр обороны Швеции Пол Юнсон. Он заявил о фиксации нарастающей тенденции со стороны Москвы идти на более крупные оперативные риски в гибридных действиях. По его словам, наблюдается переход также к «кинетическим элементам».

При этом в западных разведках признают отсутствие реальных свидетельств подготовки атак. На текущий момент не зафиксировано перемещения войск или техники РФ к границам стран-участниц договора.

Российская сторона последовательно называет подобные предположения безосновательными. Президент Владимир Путин подчёркивал, что планов нападать на государства НАТО нет, а разговоры об угрозе используются иностранными политиками для решения внутренних задач.

В ФСБ, напротив, указывают на реальное усиление активности альянса у рубежей РФ. Отмечается строительство новых баз, модернизация логистики для переброски сил, а также ежедневные манёвры разведывательной авиации и флота вблизи российских границ, которые носят провокационный характер.