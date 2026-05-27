НАТО планирует укрепить оборону восточного фланга за счёт развёртывания штабных структур нового армейского корпуса. Это позволит ускорить переброску сил в Латвию и Эстонию в случае возможного конфликта с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Германия и Нидерланды согласовали участие в формировании германо-нидерландского корпуса, который будет задействован для задач в Прибалтике.

В мирное время такие структуры представляют собой командные центры, включающие элементы обеспечения — артиллерию, ПВО и медицинские подразделения. При необходимости они могут быстро разворачиваться до полноценных боевых соединений.

В боеспособном виде армейский корпус обычно включает три дивизии численностью от 40 до 60 тысяч военнослужащих. Сейчас за регион отвечает один подобный корпус, размещённый в польском Щецине.

Как отмечает Reuters, создание дополнительной структуры отражает растущую стратегическую значимость стран Балтии для альянса. Регион остаётся в центре внимания НАТО с начала украинского конфликта.

Ожидается, что новое командное звено повысит скорость реагирования и упростит переброску сил, снижая уязвимость восточного направления.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее высказывал мнение, что прямое столкновение НАТО и России может обернуться серьёзными последствиями для ряда европейских государств. Сенатор отмечал, что в случае обострения США не обязательно окажут союзникам полноценную защиту. Поэтому европейским странам следует внимательнее оценивать возможные последствия подобного сценария.