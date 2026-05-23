«Пусть попробуют напасть»: В Совфеде предрекли исчезновение странам НАТО

Возможный военный конфликт НАТО с Россией может привести к тяжёлым последствиям для отдельных европейских стран. Такое мнение NEWS.ru высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я не знаю, к чему готовятся страны Евросоюза и НАТО, но лидеры этих стран явно сходят с ума. Они что, рассчитывают, что Россия будет с ними воевать? Мы вчера сказали, что не собираемся воевать. Они собираются на нас нападать. Пусть попробуют», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что в случае эскалации некоторые государства могут столкнуться с крайне тяжёлыми последствиями, а также выразил мнение, что США могут не оказать союзникам полной защиты. Он добавил, что европейским лидерам, по его словам, следует учитывать возможные риски прямого конфликта и последствия такого сценария. Также Джабаров подчеркнул, что, по его оценке, терпение российского общества не является безграничным фактором в условиях обострения.

Ранее сообщалось, что главы МИД восьми стран Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением после инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве ряда европейских государств. В заявлении они обвинили Россию в дезинформации и осудили, как утверждается, звучащие угрозы применения силы в отношении Латвии и других стран региона.