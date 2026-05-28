Земля тормозит: Вращение планеты замедляется рекордными темпами

Учёные из Австрии и Швейцарии зафиксировали аномально быстрое замедление вращения Земли. Данные об этом опубликовал сайт BBC Science Focus.

Специалисты Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили изучить динамику планетарного движения в древности. Для анализа они взяли окаменевшие оболочки одноклеточных организмов, живших на океанском дне.

Химический состав этих останков позволил вычислить, как колебался уровень моря миллионы лет назад. Полученные сведения дали возможность рассчитать изменения скорости вращения планеты в тот период.

Оказалось, что за последние 3,6 миллиона лет подобного стремительного торможения не происходило ни разу. Исследователи связывают этот процесс с таянием полярных льдов, вызванным климатическими изменениями.

Вода из высоких широт перемещается в Мировой океан и распределяется ближе к экваториальной зоне. Это приводит к смещению массы от полюсов. Результатом становится изменение того, как быстро вращается планета.