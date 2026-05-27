«Мы — марсианские потомки»: В РАН высказали смелую теорию происхождения земной жизни

Жизнь на Земле могла зародиться благодаря микроорганизмам, занесённым с Марса метеоритами, которые после попадания в благоприятную земную среду начали активно развиваться — такую гипотезу высказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН Сергей Воропаев.

«Самое, наверное, интересное, парадоксальное, то, что мы, наверное, марсианские потомки... Сейчас признаков жизни на Марсе не обнаружено», — отметил учёный в беседе с ИС «Вести», связав это с отсутствием у красной планеты магнитного поля, которое защищало бы поверхность от солнечного ветра и радиации.

По словам Воропаева, современные марсоходы продолжают поиски возможных форм жизни под поверхностью. На глубине до метра всё живое, что могло там находиться, выжжено радиацией, однако глубже микроорганизмы потенциально могут сохраняться. Главная задача аппаратов — добраться до таких слоёв с помощью бурения.

Учёный также рассказал о планах пилотируемой экспедиции на Марс. На данном этапе подобная миссия станет «билетом в один конец» — полёт займёт около трёх лет, а одной из ключевых проблем остаётся высокий уровень радиации.

