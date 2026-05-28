«Летающие апельсины»: Странный треугольник из НЛО заметили над Кубанью

Житель Краснодарского края Дмитрий увидел в небе над Белореченском группу неопознанных светящихся объектов, выстроившихся в треугольник. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидца, несколько «летающих тарелок» начали быстро перемещаться по небу. Огоньки то появлялись, то исчезали, а спустя пару минут улетели на северо-восток — в сторону Ставрополья.

Летающие неопознанные объекты над небом Краснодара. Фото © Telegram / SHOT

Сначала уфологи предполагали, что это спутники Starlink. Однако позже они передумали и заявили, что наблюдения похожи на оранжевые плазмоиды — их также называют «летающими апельсинами». Такие объекты могут объединяться в группы и формировать геометрические фигуры.

Летающие неопознанные объекты над небом Краснодара. Фото © Telegram / SHOT

«Белореченская аномалия» вызвала интерес у зарубежных исследователей. Американский уфолог Марк Кэлвин сообщил, что наблюдал похожие объекты в пригороде Далласа: несколько светящихся точек зависали над жилыми районами и двигались синхронно.

Скептики отмечают, что подобные явления часто объясняются земными причинами — дронами, спутниками или атмосферной оптикой. Однако в Краснодарском крае о подобных историях рассказывают не впервые. В 1997 году в районе Белореченска уже сообщали о странных геометрических фигурах в небе и следах на полях.

Летающие неопознанные объекты над небом Краснодара. Фото © Telegram / SHOT