Покупка или аренда велосипеда: Россиянам объяснили, что дешевле

Приобретение собственного велосипеда сопряжено с серьёзными расходами и дополнительными заботами. На это указал в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он напомнил, что цена двухколёсного транспорта сильно зависит от материалов рамы: лёгкие модели из алюминиевых сплавов стоят дорого, а тяжёлые стальные аналоги более доступны. Минимальная стоимость велосипеда сейчас составляет 10–15 тысяч рублей, тогда как средний чек покупки достигает 30–40 тысяч.

Кроме трат на приобретение, владельцу придётся регулярно вкладываться в обслуживание. По словам Бархоты, это замена цепей, тормозных втулок, амортизаторов и деталей переключения скоростей, причем поломка может случиться прямо перед поездкой.

Главным минусом владения эксперт назвал хранение. В условиях длинного зимнего сезона байк приходится держать в квартире, на этаже или балконе, что создаёт дополнительные неудобства.

Однако у личного транспорта есть и важное преимущество — возможность полной подстройки под параметры человека. Рост и длина ног владельца, высота руля и седла делают такой вариант существенно комфортнее прокатного.

Что касается аренды, то здесь минусом является отсутствие индивидуальной настройки: предлагаются только базовые параметры под «среднего всадника». При регулярных коротких поездках плата за сезон может достичь половины цены нового велосипеда.

Плюсом аренды, напротив, становится ремонт, который ложится на плечи обслуживающей компании. Кроме того, если человек пробовал кататься и понял, что это ему не подходит, прокат позволяет просто расстаться с транспортом без лишних хлопот.