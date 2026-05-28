Латвия начала ставить «зубы дракона» на изъятых участках у границы с Россией

На границе Латвии с Россией начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», на ранее изъятых у частных владельцев землях. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.

Национальные вооружённые силы Латвии приступили к размещению пирамидальных бетонных конструкций вдоль приграничной территории. Участки земли были заранее отчуждены у частных собственников для нужд обороны. Сообщается, что заграждения выстраиваются в несколько рядов общей шириной около десяти метров.

Каждый бетонный блок весит примерно полторы тонны и используется для усиления линии обороны. В дальнейшем на этих же участках планируется обустройство противотанковых рвов. Меры направлены на ограничение возможного продвижения техники через государственную границу.

Ранее в Латвии вводились ограничения на полёты гражданской авиации вблизи границы с Россией. Под запрет попадала 50-километровая зона, а также высоты до 6 тысяч метров. Власти объясняли такие меры соображениями безопасности.