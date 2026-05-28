В Херсоне в результате удара ВСУ по детской площадке погиб мужчина, ранены дети
В Херсоне удар ВСУ пришёлся по детской площадке. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо.
В результате атаки погиб мужчина. Ранения получили его супруга и двое маленьких детей.
По словам Сальдо, эта акция напрямую связана с недавней трагедией в Старобельске. Там погибли студенты, и общественное возмущение требовалось срочно перебить другим резонансным событием.
«Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодёжь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории», — указал глава региона.
Главная цель таких действий — запуск информационной машины для распространения выгодной одной стороне версии.
Сальдо добавил, что методы провокаций и пропаганды давно отработаны западными кураторами украинской стороны. Однако подчеркивается, что с непосредственных исполнителей это ответственности не снимает.
Губернатор заключил, что за каждое подобное преступление придётся отвечать. Речь идёт об ответственности за гибель людей, раненых детей и страх, который несут мирным семьям.
