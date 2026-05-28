«Дырявый зонтик» Макрона: В Госдуме высмеяли попытку Франции прикрыть Норвегию от России
Депутат Колесник: «Ядерный зонтик» Макрона является дырявым и не внушает страха
Обложка © ТАСС / Christophe Petit Tesson
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что «ядерный зонтик» Франции, которым намерена «укрыться» Норвегия якобы для защиты от России, является «дырявым» и не внушает страха.
По его словам, Осло после вступления в НАТО вынужден увеличивать вооружения и поддерживать воинствующий курс. Раньше страна жила беззаботно, но её «затащили в альянс». Колесник также высказался о президенте Франции Эмманюэле Макроне: ему бы не Норвегией заниматься, а решать внутренние проблемы (мусор, крысы в Париже, разворовывание Лувра, мигранты).
«Комплексы он компенсирует попытками подражать Наполеону», — добавил депутат.
По его мнению, все свои заявления Макрон делает под влиянием личных мотивов, но нельзя ставить страну на конфронтацию с другими державами из-за своих комплексов.
Ранее сообщалось, что Норвегия присоединилась к «ядерному зонтику» Франции. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре связал это решение с ситуацией в области безопасности в Европе. В марте 2025 года Макрон заявил о готовности начать дискуссию о распространении «ядерного зонтика» Парижа на союзников. В мае 2026-го Польша официально присоединилась к инициативе, а Литва выразила заинтересованность.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.