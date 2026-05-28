28 мая, 09:22

«Дырявый зонтик» Макрона: В Госдуме высмеяли попытку Франции прикрыть Норвегию от России

Обложка © ТАСС / Christophe Petit Tesson

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что «ядерный зонтик» Франции, которым намерена «укрыться» Норвегия якобы для защиты от России, является «дырявым» и не внушает страха.

По его словам, Осло после вступления в НАТО вынужден увеличивать вооружения и поддерживать воинствующий курс. Раньше страна жила беззаботно, но её «затащили в альянс». Колесник также высказался о президенте Франции Эмманюэле Макроне: ему бы не Норвегией заниматься, а решать внутренние проблемы (мусор, крысы в Париже, разворовывание Лувра, мигранты).

«Комплексы он компенсирует попытками подражать Наполеону», — добавил депутат.

По его мнению, все свои заявления Макрон делает под влиянием личных мотивов, но нельзя ставить страну на конфронтацию с другими державами из-за своих комплексов.

Ранее сообщалось, что Норвегия присоединилась к «ядерному зонтику» Франции. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре связал это решение с ситуацией в области безопасности в Европе. В марте 2025 года Макрон заявил о готовности начать дискуссию о распространении «ядерного зонтика» Парижа на союзников. В мае 2026-го Польша официально присоединилась к инициативе, а Литва выразила заинтересованность.

Дарья Нарыкова
