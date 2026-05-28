В Москве прокомментировали сообщения западных СМИ о том, что Европейский союз якобы ищет кандидатов на роль переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сам Брюссель никакой инициативы для начала диалога не предлагает.

«У них нет никакой инициативы переговоров», — сказал представитель Кремля ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков не отрицает, что «европейцы хотят найти переговорщиков». Но подчеркнул: без конкретных предложений, которые бы устраивали все стороны, это бессмысленно.

«А инициативы-то нет», — резюмировал он.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что в Европе растёт готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине. Ещё несколько месяцев назад подобная дискуссия была бы практически немыслима в значительной части стран Евросоюза. Однако сейчас геополитическая ситуация быстро меняется, а вместе с ней меняются и стратегические интересы Европы.