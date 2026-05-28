Владимир Путин заявил, что недоброжелатели России пытаются препятствовать экономическому росту страны. Слова главы государства прозвучали на переговорах с президентом Казахстана в узком составе.

Российский лидер напомнил о позициях государства в мировой экономике. Страна сохраняет четвёртое место по паритету покупательной способности.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев добавил, что по этому показателю РФ лидирует в Европе. Лидер РФ развил мысль, указав на внешнее противодействие.

«Ну да, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. Но, поскольку у них у самих не все в порядке, удерживаем это четвёртое место в мире — после Китая, Соединённых Штатов, Индии», — отметил Путин.