Российские войска взяли под контроль Нововасилевку: что известно о селе под Харьковом
Минобороны РФ сообщило о переходе Нововасилевки в Харьковской области под контроль российских войск. По данным ведомства, населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
В министерстве уточнили, что село было освобождено в результате активных наступательных действий. Именно группировка «Север» действует на этом участке и ведёт бои в приграничных районах Харьковской области.
«Установлен контроль над населённым пунктом Нововасилевка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
Нововасилевка находится в Харьковской области. Встречаются и другие варианты написания названия населённого пункта — Нововасильевка и Нововасилевка. Его упоминание в сводке Минобороны связано с продвижением российских подразделений на харьковском направлении.
Это направление остаётся одним из заметных участков боевых действий последних месяцев. Российские военные ранее сообщали о взятии под контроль других населённых пунктов в регионе, а также о продолжении наступательных действий в зоне ответственности группировки «Север».
Сообщение об освобождении Нововасилевки прозвучало в очередной сводке Минобороны. Ведомство регулярно публикует данные о продвижении российских войск, ударах по позициям ВСУ и работе отдельных группировок на разных направлениях спецоперации.
Официальных данных о дальнейших действиях российских подразделений в районе Нововасилевки пока не приводилось. Судя по формулировке Минобороны, речь идёт о продолжении продвижения на харьковском участке фронта.
