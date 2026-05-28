В РФ показали подвиг бойца СВО Ярашева, который 68 дней удерживал позицию в ДНР
Обложка © RT
Телеканал RT опубликовал ролик о подвиге бойца СВО Сергея Ярашева. Военнослужащий в одиночку 68 дней удерживал позицию в ДНР. Во время боевой задачи он потерял обе ступни.
Боец Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позицию в ДНР. Видео © RT
В беседе с телеканалом Сергей рассказал, что Вооружённые силы Украины около пяти раз накатывали на его позицию. Ему буквально приходилось «прогрызать дорогу через оптоволокно».
Самарец Сергей Ярашев в одиночку оборонял позиции в районе Гришино на протяжении 68 дней — продовольствие ему сбрасывали с беспилотников. Во время одной из штурмовых операций боец первым ворвался в укрепрайон противника, подавил огневые точки, но из-за массированного обстрела оказался отрезанным от своих. Позднее, получив сильное обморожение, он преодолел девять километров в тумане, чтобы выйти к сослуживцам. За этот подвиг российский лидер Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.