Неудача «Чешской инициативы» не скажется на поддержке Киева Европой. Уверенность в этом высказал политолог Вадим Трухачёв. Эксперт пояснил, что Чехия взяла на себя обязательства, которые не повторили другие страны.

Прежнее правительство пыталось возглавить антироссийский курс, но общество не поддержало конфронтацию. Наплыв беженцев и экономические издержки усугубили ситуацию — бизнес ушёл, гражданские отрасли ослабли, сообщает RTVI.

Трухачёв отметил дипломатический просчёт: Прага не договорилась с Нидерландами, Данией и Швецией о перехвате инициативы. При этом Киев не останется без боеприпасов — чешские заводы поставляют оружие напрямую. Эксперт назвал случай частным — программы Евросоюза и НАТО продолжат работу.

Ранее президент Чехии Пётр Павел посетовал, что число стран-спонсоров чешской инициативы по закупке крупнокалиберных снарядов для Украины сократилось вдвое. Политик предложил вынести этот вопрос на обсуждение июльского саммита НАТО в Анкаре. В администрации чешского лидера не стали называть государства, которые покинули проект.