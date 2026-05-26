26 мая, 15:26

Половина обещавших платить за снаряды Киеву стран хлопнули дверью, жалуется президент Чехии

Павел: Девять стран вышли из чешской инициативы по боеприпасам для Украины

Пётр Павел. Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK

Количество государств, финансирующих чешскую инициативу по закупке крупнокалиберных боеприпасов для Украины, сократилось вдвое — с 18 до примерно девяти. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, его слова приводит газета Financial Times.

«В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле её сложно заменить чем-либо другим», — рассказал чешский лидер.

Павел добавил, что эта проблема должна стать одной из тем для обсуждения на июльском саммите НАТО в Анкаре. В офисе президента Чехии отказались называть страны, которые вышли из инициативы.

В Чехии подожгли завод украинской компании, производящей тепловизоры для ВСУ

Ранее сообщалось, что Чехия продолжает координировать закупку артиллерийских снарядов для Украины за счёт западных стран через разветвлённую сеть тайных контактов — к процессу привлечены дипломаты и оружейные торговцы, использующие связи ещё со времён холодной войны, и с 2024 года через эти каналы приобретаются в основном боеприпасы калибром 122 и 155 мм.

Анастасия Никонорова
