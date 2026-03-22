В Чехии подожгли завод украинской компании, производящей тепловизоры для ВСУ

В Чехии неизвестные подожгли завод компании Archer, производящей тепловизоры для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил CEO предприятия Александр Яременко.

По его словам, предприятие «Archer-LPP» было целенаправленно сожжено группой людей в масках. Яременко заверил партнёров, что все контрактные обязательства будут выполнены, а продукция — отгружена вовремя.

В результате пожара сгорел складской цех, огонь перекинулся на соседнее административное здание. Ответственность за поджог взяла на себя группировка The Earthquake Faction, заявив, что атаковала объект из-за предполагаемых связей с производством вооружения для Израиля. Инцидент расследуется как теракт.

Ранее ВС РФ нанесли масштабные удары по энергетической и военной инфраструктуре в Киевской области. В Наливайковке поражена подстанция 750 кВ. В Украинке удар пришелся на Трипольскую ТЭС — ключевой энергообъект. В Буче и Ирпене атакованы цеха по сборке дронов, уничтожен склад с комплектующими для ракет РСЗО.