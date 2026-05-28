«Меня хотели наказать»: Фигурист Шайдоров заявил, что не получает зарплату после победы на ОИ-2026

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров заявил, что не получает заработную плату от Казахстанского союза фигурного катания на протяжении пяти месяцев. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале Тимура Балымбетова.

21-летний фигурист завоевал золото в одиночном катании на зимних Играх в Италии в феврале. За победу спортсмен получил от КСФК трёхкомнатную квартиру, а государство выплатило ему 250 тысяч долларов.

Позже Шайдоров негативно отреагировал на публикацию данных о своих доходах. Суммы, направленные на подготовку к Олимпиаде, обнародовала пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.

«Как будто это было неуважительно ко мне. Я единственный спортсмен, кого выставили. Тем самым хотели обесценить труд моей семьи. Показать, что причастны к этой медали. Когда я об этом негативно высказался, меня, видимо, как-то хотели наказать. И вот уже пять месяцев я не получаю зарплату», — объяснил фигурист.

Шайдоров — не только победитель Олимпиады-2026, но и бронзовый призёр Азиатских игр-2025, победитель чемпионата четырёх континентов-2025 и серебряный призёр чемпионата мира-2025.

