ВС РФ поразили места запуска дальнобойных БПЛА и объекты энергетики ВСУ

Вооружённые силы России нанесли удары по местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также по энергетической инфраструктуре противника. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны РФ 28 мая.

По данным ведомства, атаки велись с привлечением разных родов войск. Работала оперативно-тактическая авиация, применялись ударные дроны, задействовали ракетные силы и артиллерию группировок.

Целями также стали склады с боеприпасами и горючим, транспортные узлы и аэродромная сеть, используемая украинской стороной. Кроме того, поражены пункты временного размещения боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Всего за минувшие сутки воздействие оказано в 147 районах. В сводке подчёркивается, что били по местам запуска дальнобойных аппаратов, а не только по складским помещениям.