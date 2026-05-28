Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил о тенденции к увеличению использования русского языка среди жителей Украины. На международном форуме по безопасности он отметил, что эта ситуация вызывает беспокойство у украинских властей.

Шойгу привёл в пример 9 мая, когда запрос «Парад Победы» на русском языке стал самым популярным в украинском сегменте Google. По его мнению, это свидетельствует о естественной реакции на чрезмерное количество дезинформации и искажений на Украине. Он также добавил, что подобное явление наблюдается не только на Украине, но и в Молдавии и некоторых европейских странах.

«В последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу — идёт масштабный возврат населения к русскому языку, к прошлому, к корням. Самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал «Парад Победы», и запрос этот делался на русском языке», — отметил Шойгу.

Он также подчеркнул, что Россия стремится к миру и долгосрочному решению конфликтов, но для этого необходимо отказаться от русофобской идеологии.