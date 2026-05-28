Буйвол с причёской как у Трампа избежал жертвоприношения

В Бангладеш редкого буйвола-альбиноса по кличке «Дональд Трамп» спасли от жертвоприношения на Курбан-байрам. Животное стало популярным из-за светлого хохолка на голове, который пользователи соцсетей сравнили с причёской президента США.

По данным Reuters, буйвол весом почти 700 кг уже был продан для ритуального забоя. Однако власти вмешались в ситуацию в последний момент. Министр внутренних дел Бангладеш Салахуддин Ахмед распорядился сохранить животному жизнь. Покупателю должны вернуть деньги, а самого буйвола перевезут в национальный зоопарк в Дакке.

Решение объяснили соображениями безопасности. Ранее к буйволу начали приходить сотни людей: одни хотели увидеть необычное животное, другие — проститься с ним перед предполагаемым жертвоприношением.

Популярность альбиноса резко выросла после публикаций в соцсетях. Пользователи обратили внимание на его светлую гриву и прозвали животное «Дональдом Трампом».Теперь вместо ритуального забоя буйвол должен оказаться под охраной в зоопарке. История редкого животного стала одной из самых обсуждаемых в Бангладеш накануне Курбан-байрама.