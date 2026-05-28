Лантратова помогла липчанину отменить сделку по переоформлению жилья на аферистов

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла жителю Липецка добиться отмены сделки по переоформлению его квартиры на мошенников. По словам омбудсмена, Михаил И. получил жильё по наследству и продавать его не планировал. Однако был оформлен договор купли-продажи на 2,2 миллиона рублей, а деньги за недвижимость мужчина, как утверждается, не получил.

«Михаил И. из Липецка оказался в трудной ситуации. Его квартиру переоформили на себя мошенники», — написала Лантратова в своем канале на платформе МАКС.

Липчанин рассказал, что в день подписания документов находился в уязвимом состоянии, плохо себя чувствовал и не понимал сути бумаг. Он считал, что речь идёт об оформлении земельного участка, а не о продаже квартиры.

Мужчина обращался в полицию, но несколько раз получал отказ в возбуждении уголовного дела. После его жалобы аппарат омбудсмена направил запрос в прокуратуру Советского района Липецка, где проверили материалы и отменили прежнее решение.

Теперь возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствию предстоит установить обстоятельства переоформления жилья, а Лантратова пообещала следить за объективностью расследования и защитой прав заявителя.

