Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ЕАЭС

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, проходящий 28–29 мая 2026 года под председательством Казахстана, включает в себя V Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Центральной темой форума заявлено участие ЕАЭС в глобальной цифровой гонке с акцентом на развитие и внедрение искусственного интеллекта. В рамках деловой программы, объединившей около трех тысяч делегатов из 44 стран, планируется обсудить цифровую трансформацию, логистику, энергетическую интеграцию и заключить 14 соглашений о сотрудничестве.