Три человека пострадали при нападении с ножом на вокзале в Швейцарии

Нападение с ножом произошло на вокзале города Винтертур на севере Швейцарии. В результате пострадали три человека, один из них получил тяжёлые ранения. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger со ссылкой на представителя полиции кантона Цюрих.

Видео © Х / Daily Briefs

Инцидент произошёл около 08:30 по местному времени. По данным правоохранителей, мужчина нападал на прохожих в подземном переходе вокзала. Очевидцы рассказали, что во время атаки он выкрикивал мусульманские религиозные лозунги. В результате нападения ранения получили три человека.

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Нападавшего задержали на месте происшествия. По информации полиции, им оказался 31-летний гражданин Швейцарии. Мотивы преступления пока официально не установлены.