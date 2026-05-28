Российский боец поймал украинский дрон-камикадзе голыми руками

Военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки «Восток» сумел поймать украинский FPV-дрон, который пикировал на него. Об этом рассказал РИА «Новости» боец с позывным Агат.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл в Запорожской области. Беспилотник на высокой скорости приближался к российским позициям.

«Летел FPV-дрон, мой товарищ просто на лету его поймал», — сказал Агат.

Он добавил, что перед самым подлётом дрон снизил скорость. Этим и воспользовался сослуживец, схватив БПЛА снизу — со стороны подвеса боеприпаса. При этом беспилотник не сдетонировал. Само произошедшее стало неожиданностью даже для самих военнослужащих.

«Мы были ошарашены тем, что такое вообще бывает», — признался Агат.