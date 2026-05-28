Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 12:10

Российский боец поймал украинский дрон-камикадзе голыми руками

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки «Восток» сумел поймать украинский FPV-дрон, который пикировал на него. Об этом рассказал РИА «Новости» боец с позывным Агат.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл в Запорожской области. Беспилотник на высокой скорости приближался к российским позициям.

«Летел FPV-дрон, мой товарищ просто на лету его поймал», — сказал Агат.

Он добавил, что перед самым подлётом дрон снизил скорость. Этим и воспользовался сослуживец, схватив БПЛА снизу — со стороны подвеса боеприпаса. При этом беспилотник не сдетонировал. Само произошедшее стало неожиданностью даже для самих военнослужащих.

«Мы были ошарашены тем, что такое вообще бывает», — признался Агат.

Пять бойцов «Орлана» пострадали в Белгородской области при отражении атак дронов
Пять бойцов «Орлана» пострадали в Белгородской области при отражении атак дронов

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar