27 мая, 18:56

Пять бойцов «Орлана» пострадали в Белгородской области при отражении атак дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Пять бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в Валуйском округе Белгородской области при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Валуйском округе во время выполнения служебных задач пострадали бойцы подразделения «Орлан». В селе Долгое при отражении атак дронов ранения получили пять бойцов. Сослуживцы доставили их в Валуйскую ЦРБ», — говорится в сообщении в канале оперштаба.

У двоих пострадавших диагностировали осколочные повреждения мягких тканей коленного сустава и голени. Ещё трое бойцов получили акубаротравмы (контузии). После оказания первичной медицинской помощи всех пятерых оставили в стационаре для дальнейшего лечения, добавили в оперштабе.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что в Шебекинском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль на участке между сёлами Нижнее Берёзово-Второе и Старовщина. В результате пострадал мужчина. У него диагностировали ожоги ягодичной области и ушибы руки.

Александра Мышляева
