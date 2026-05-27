Пасечник: ВСУ нанесли удар по гимназии в Сватово

ВСУ нанесли удар по гимназии № 7 в городе Сватово Луганской Народной Республики. Снаряд попал в крышу здания, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Удар пришёлся по кровле здания. К счастью, там не было детей», — написал Пасечник в своём телеграм-канале.

Кроме того, в этом же населённом пункте под обстрел попал легковой автомобиль гражданского лица. Снаряд угодил прямо в машину. Трагедия унесла жизнь 51-летнего мужчины. Ещё двое жителей — женщина и мужчина — получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывают всю необходимую помощь.