27 мая, 08:33

Дрон ВСУ ударил у магазина в курской слободе Белой: ранены четверо мужчин

Обложка © Минобороны Украины

В Беловском районе Курской области четыре мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительным данным, утром дрон ВСУ атаковал территорию рядом с магазином в слободе Белой. В результате удара ранения получили четверо мужчин.

У троих пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, ещё у одного — акубаротравма. Всех доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также при атаке были повреждены два автомобиля. Александр Хинштейн призвал жителей приграничья соблюдать меры безопасности и беречь себя.

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны сбивали в том числе над территорией Курской области.

Андрей Бражников
