Силы ПВО за ночь сбили 140 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Life.ru писал, что утром 27 мая силы ПВО уничтожили ракету над Таганрогом. Однако без последствий не обошлось. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что две женщины доставлены в больницу. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.