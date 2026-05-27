Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 04:56

Силы ПВО за ночь сбили 140 украинских беспилотников

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Воронеже ПВО сбила две высокоскоростные цели
В Воронеже ПВО сбила две высокоскоростные цели

Ранее Life.ru писал, что утром 27 мая силы ПВО уничтожили ракету над Таганрогом. Однако без последствий не обошлось. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что две женщины доставлены в больницу. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar