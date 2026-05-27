27 мая, 04:45

В Воронеже ПВО сбила две высокоскоростные цели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Ранним утром в небе над Воронежем дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Однако падение обломков привело к повреждениям на земле. В частности, пострадали здание шиномонтажа и бытовка.

В регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ракета ВСУ попала в здание банка в Севастополе

Ранее Life.ru писал, что утром 27 мая ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область. Одну из них уничтожили над Таганрогом. Однако обломки упали на землю – зафиксированы повреждения. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что на улице Циолковского произошло возгорание автомобилей.

Артём Гапоненко
