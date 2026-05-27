В Воронеже ПВО сбила две высокоскоростные цели

Ранним утром в небе над Воронежем дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Однако падение обломков привело к повреждениям на земле. В частности, пострадали здание шиномонтажа и бытовка.

В регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Life.ru писал, что утром 27 мая ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область. Одну из них уничтожили над Таганрогом. Однако обломки упали на землю – зафиксированы повреждения. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что на улице Циолковского произошло возгорание автомобилей.