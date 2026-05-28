Бывший участник «Отпетых мошенников» судится за права на товарный знак группы

Бывший участник «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов судится за права на товарный знак группы. Он требует запретить экс-коллеге Игорю Богомазову использовать название коллектива и хочет взыскать с него 200 тысяч рублей, пишет Mash.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы ещё в феврале 2026 года. Аморалов утверждает, что Богомазов незаконно использует бренд «Отпетые мошенники» в интернете, рекламе и на концертах.

Конфликт между бывшими участниками группы длится не первый год. Ещё в 2022-м Богомазов заявлял, что Аморалов оформил права на название только на себя, не получив согласия остальных музыкантов.

Сейчас Богомазов выступает под собственным именем — Гарик Богомазов. Аморалов, в свою очередь, даёт концерты под вывеской «ОМ» вместе с Алексеем Радченко.

Теперь суду предстоит определить, кто сможет использовать бренд, связанный с хитами нулевых. Следующее заседание назначено на июнь.

Ранее стало известно о смерти супруги солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова. Мария Эдельвейс ушла из жизни 1 марта. Причиной стала продолжительная болезнь — она страдала тяжёлой почечной недостаточностью. В критический момент состояние Марии резко ухудшилось. Аморалов сам доставил супругу в больницу, однако медикам не удалось её спасти.