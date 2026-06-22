В Австралии изъяли крупнейшую партию кокаина на 572 миллиона долларов

Австралийские полицейские конфисковали 2,7 тонны кокаина. Это крупнейшая партия наркотика в истории страны.

Её стоимость оценивается более чем в 816 млн австралийских долларов (эквивалентно $572 млн США).

Тайник нашли 19 июня во время обысков на частной территории на западе Сиднея. Кокаин был расфасован в пластиковые емкости и спрятан в подземных нишах под фальшполом трех грузовых контейнеров.

По подозрению в причастности к нелегальному обороту задержаны двое местных жителей. Возраст фигурантов — 21 год и 25 лет. Им уже предъявили обвинения в хранении и незаконном ввозе запрещённых веществ. Санкция по этим статьям предусматривает пожизненное заключение.

Версия следствия такова: груз доставили морем в район населённого пункта Мидж-Пойнт (север штата Квинсленд). Далее по заказу одной из криминальных группировок его переправили в Сидней. Расследование уголовного дела продолжается.