Брикеты кокаина с логотипом Tesla выбросило на берег Фиджи

На побережье тихоокеанского острова Комо (это часть Фиджи) местные жители нашли 27 килограммовых брикетов кокаина. На каждом была маркировка Tesla. Ещё 35 таких же свёртков обнаружили на соседнем острове Муниа. Об этом рассказала австралийская телекомпания ABC.

Один из местных жителей по имени Севулони Тагимоце нашёл свёрток на пляже у самой воды. Он признался, что сначала даже не подумал, что это наркотики. Каждый брикет весит примерно по килограмму. Если оценить всю партию, то в зависимости от чистоты наркотика её цена может превысить 15 миллионов долларов.

Часть упаковок была прикреплена к поплавкам или воздушным шарам. Так наркоторговцы обычно передают небольшие партии с больших судов на маленькие лодки. Полиция Фиджи уже отправила все найденные брикеты на экспертизу в столицу страны — город Суву. Также на остров Муниа выехала группа, чтобы забрать остальные 35 упаковок.

«Мы рекомендуем жителям прибрежных районов сообщать о любых подозрительных находках и не вскрывать обнаруженные пакеты», — заявила представитель полиции Фиджи.

По версии полиции, эта партия — часть международного наркотрафика, который идёт через Тихий океан в сторону Австралии. Сейчас они сотрудничают с местными и зарубежными коллегами, чтобы выяснить, откуда это и кому предназначалось.

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