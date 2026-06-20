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19 июня, 22:37

В Баку вынесли приговор восьми задержанным за транзит наркотиков россиянам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор восьми гражданам России, задержанным в Азербайджане летом 2025 года. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, все осужденные признаны виновными по обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и участием в ОПГ.

Сергей Софронов, Антон Драчёв, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов приговорены к четырём годам, Дмитрий Фёдоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — к трем годам лишения свободы.

Азербайджанская сторона ранее заявляла, что задержанные причастны к транзиту наркотиков из Ирана, а также к киберпреступлениям.

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Ранее Life.ru сообщал, что россиянина арестовали в Анталье из-за заявления турка о домогательствах. При этом судебное заседание продлилось не более трёх минут. По словам жены туриста, местный житель готов забрать заявление, но требует за это две тысячи долларов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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