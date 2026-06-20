Посольство России в Молдавии сообщило о грубом нарушении прав российского гражданина, задержанного в аэропорту Кишинёва 19 июня во время прохождения таможенного контроля.

По данным дипмиссии, речь идёт о продолжительном давлении, которое сопровождалось жёсткими допросами и, как утверждается, провокационными действиями. В результате произошедшего состояние здоровья задержанного ухудшилось.

Также отмечается, что гражданину РФ без достаточных правовых оснований запретили покидать территорию страны.

В заявлении дипмиссии случившееся расценивается как нарушение международного права и консульских обязательств. Российская сторона потребовала от властей Молдавии разъяснений и предоставления доступа к задержанному.

Напомним, после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в конце 2020 года отношения с Россией заметно охладели. Курс Кишинёва на евроинтеграцию, как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, превращает республику в потенциально недружественное государство. Москва неоднократно призывала молдавское руководство не игнорировать интересы своих граждан, не рвать связи между людьми и регионами. В Совете безопасности России заявили, что неправительственные организации в Молдавии и Армении участвуют в подрыве сотрудничества с Москвой.