Российский фильм «Группа крови» победил на кинофестивале в Макао

Российская военная драма «Группа крови» стала лучшей на II Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао. Картина получила награду «Золотой буревестник», сообщили в кинокомпании «Триикс Медиа».

Фильм был создан при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-Медиа Холдинга» и Движения Первых. Генеральный продюсер и сооснователь «Триикс Медиа» Инесса Юрченко поблагодарила организаторов фестиваля за высокую оценку. По её словам, победа стала важным событием, которое укрепляет дружбу России и Китая.

Сооснователь компании Сергей Щеглов отметил гостеприимство Макао и выразил уверенность, что сотрудничество в сфере кино будет развиваться и дальше. Он подчеркнул, что команда впервые оказалась в Макао и сразу почувствовала тёплый приём.

С победой создателей поздравил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. Он отметил, что китайская аудитория уже знакома с «Группой крови»: ранее фильм выходил в широкий прокат в Китае и получил тёплый отклик зрителей. По его словам, награда в Макао стала ещё одним подтверждением того, что российское кино в Китае смотрят, ждут и понимают.

События картины разворачиваются в ноябре 1943 года. По сюжету фашисты привозят советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере организован так называемый детский приют. Там дети сталкиваются с холодом, голодом, принудительным трудом, наказаниями за неповиновение и угрозой расстрела за попытку побега.

По сюжету юных узников используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на жестокие условия, дети находят в себе силы сопротивляться и решаются на побег.

Кинокомпания «Триикс Медиа» работает с 2006 года. За это время она выпустила более 300 проектов, включая сериалы «Первый отдел», «Невский», «Шеф», «Великолепная пятёрка», «Комитет», «Ронин», а также фильмы «Небо», «Ржев» и «Золотая бронза».

Азиатский фестиваль художественных фильмов проходит в Макао второй год подряд. По данным организаторов, шесть финалистов отобрали из более чем тысячи работ, присланных из 60 стран, включая Австралию, Германию, Иран, Сингапур, США, Францию, Южную Корею и Японию.

Ранее на кинорынке Marché du Film, который проходит в рамках 79-го Каннского кинофестиваля, международным дистрибьюторам представили российский фильм «Навар». Криминальный нео-нуарный триллер выйдет в российский прокат в ноябре 2026 года. «Навар» стал режиссёрским дебютом выпускника МШНК Артура Григорьева.