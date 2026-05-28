Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 13:33

В Госдуму снова внесли законопроект о продаже «красивых» номеров на автомобили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piyawat Nandeenopparit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piyawat Nandeenopparit

Законопроект, предусматривающий возможность покупки «красивых» государственных регистрационных знаков на автомобиль, снова внесён в Госдуму. Об этом 28 мая в своём Telegram-канале сообщил первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев.

Документ доработали по замечаниям правительства и профильного комитета.

«Это новая редакция — более детальная, продуманная, осознанная, если можно так сказать», — сказал Федяев на заседании транспортного комитета.

В середине апреля законопроект возвращали на доработку. Тогда к документу существовало много вопросов, которые он никак не регулировал. Из текста было неясно, какой номер будет считаться красивым, как оплачивать резервирование, куда пойдут деньги и кто будет этим администрировать.

Авторы поправок предлагают дополнить закон «О государственной регистрации транспортных средств» новой статьёй. Автомобилисты смогут за плату через портал «Госуслуги» зарезервировать определённый госномер из доступных.

По мнению инициаторов, сейчас на рынке «красивых» номеров автовладельцы получают услугу вне правового поля, а государство не получает от этих сделок никаких поступлений в бюджет.

В России предлагают ввести зелёные и бирюзовые автомобильные номера
В России предлагают ввести зелёные и бирюзовые автомобильные номера

Ранее Life.ru писал, что в России начали изымать автомобильные номера «АМР» вслед за блатными «ЕКХ». Спецсерия «АМР» была введена в 1996 году для автомобилей высокопоставленных лиц, чтобы их легко идентифицировать и регулировать проезд с особыми привилегиями.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Госдума
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar