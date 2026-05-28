В Госдуму снова внесли законопроект о продаже «красивых» номеров на автомобили

Законопроект, предусматривающий возможность покупки «красивых» государственных регистрационных знаков на автомобиль, снова внесён в Госдуму. Об этом 28 мая в своём Telegram-канале сообщил первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев.

Документ доработали по замечаниям правительства и профильного комитета.

«Это новая редакция — более детальная, продуманная, осознанная, если можно так сказать», — сказал Федяев на заседании транспортного комитета.

В середине апреля законопроект возвращали на доработку. Тогда к документу существовало много вопросов, которые он никак не регулировал. Из текста было неясно, какой номер будет считаться красивым, как оплачивать резервирование, куда пойдут деньги и кто будет этим администрировать.

Авторы поправок предлагают дополнить закон «О государственной регистрации транспортных средств» новой статьёй. Автомобилисты смогут за плату через портал «Госуслуги» зарезервировать определённый госномер из доступных.

По мнению инициаторов, сейчас на рынке «красивых» номеров автовладельцы получают услугу вне правового поля, а государство не получает от этих сделок никаких поступлений в бюджет.

