24 марта, 10:59

Кабмин поддержал идею платных «красивых» номеров, но потребовал доработки

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Кабинет министров в целом одобрил инициативу депутатов фракции «Новые люди», позволяющую водителям выбирать государственные регистрационные знаки для автомобилей. Однако прежде чем документ вступит в силу, его предстоит доработать с учётом поступивших замечаний.

Суть предложения сводится к созданию цифрового механизма резервации. Автовладельцы смогут через портал «Госуслуги» закрепить за собой понравившуюся комбинацию из списка доступных. При этом получение «красивого» варианта будет платным, но останется правом, а не обязанностью: граждане по-прежнему вправе оставить стандартный номер, который присвоят автоматически.

В правительстве указали на несколько аспектов, требующих уточнения. В частности, предстоит проработать процедуру сохранения номерного знака за новым собственником машины. Кроме того, чиновники обратили внимание на двойную финансовую нагрузку: за саму регистрацию транспорта уже взимается госпошлина, поэтому необходимо чётко определить природу нового сбора за резервирование.

Согласно первоначальной версии законопроекта, стоимость услуги и порядок её оказания предлагалось отдать на откуп регистрирующему органу. В отзыве кабмина подчёркивается, что эти полномочия должны принадлежать федеральному правительству. Такой подход, по мнению экспертов, обеспечит прозрачность системы, позволит установить гибкие тарифы в зависимости от уникальности комбинации и не допустит исчезновения самых востребованных вариантов из открытого доступа.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят разрешить выбирать «красивые» номера для авто за деньги. Инициатива предполагает, что при регистрации автомобиля владелец через портал «Госуслуги» сможет увидеть список свободных номеров и выбрать понравившийся за отдельную плату. Если желания выбирать нет, номер будет присвоен автоматически.

Никита Никонов
