В Адыгее ввели режим ЧС из-за дождей и провала посевной

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в республике. Причиной стало отставание посевной кампании, вызванное сильными дождями и чрезмерным насыщением почвы влагой.

По словам Кумпилова, на данный момент засеяно лишь 56% запланированных площадей, что препятствует выходу сельскохозяйственной техники в поля. Не удалось выполнить планы по посеву подсолнечника, кукурузы, сои и риса.

«К сожалению, неблагоприятный прогноз погоды сохраняется и на следующую неделю. Считаю важным поддержать аграриев, оказать им помощь в замене семян и предоставлении спецтехники. Сделаем всё возможное, чтобы они продолжили посевную, как только сложится благоприятная ситуация», — написал Кумпилов в Telegram-канале.

Ранее в Минсельхозе сообщили о задержке посевной кампании из-за погоды. По словам главы ведомства Оксаны Лут, к полевым работам уже приступили 55 регионов. На данный момент засеяно около 4,6 млн гектаров. В Минсельхозе рассчитывают на улучшение погоды, чтобы ускорить темпы и завершить яровой сев в оптимальные сроки.