Движение на Крымском мосту перекрывали на 36 минут

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в сообщении от 15:57 мск.

Крымский мост — это транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Таманский полуостров (Краснодарский край) с Керченским полуостровом (Крым). Сооружение включает параллельные автомобильную и железную дороги; его общая протяжённость составляет 19 километров, что делает его одним из самых длинных мостов в Европе. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года, грузовое железнодорожное — в июне 2020 года. Проект реализован за счёт средств федерального бюджета России, строительство велось с 2016 года. Мост обеспечивает постоянное сухопутное сообщение полуострова с материковой частью страны и является стратегическим инфраструктурным объектом.