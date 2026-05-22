СК завершил расследование дела экс-главы МО Британии призывах к терактам в РФ
Бен Уоллес.
Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного против экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. По данным СК, в сентябре 2025 года, выступая на «Варшавском форуме по безопасности — 2025», Уоллес призывал к совершению террористических актов на территории России и к поставкам Украине дальнобойного ракетного оружия, способного поразить Крымский мост.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Великобритании Роберта Бена Лоббана Уоллеса», — сообщили в пресс-службе СК.
Бывшему министру Уоллесу инкриминируют публичные призывы к терроризму. СК сообщил, что он объявлен в международный розыск.
Напомним, 30 сентября в ходе выступления на форуме по безопасности в Варшаве Бен Уоллес предложить сделать Крым непригодным для жизни, чтобы «ударить по самолюбию» Путина, который сравнивал полуостров со «Святой горой». В Кремле не стали уделять много времени заявлению отставного министра, назвав его слова попросту глупыми.
