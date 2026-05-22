СК завершил расследование дела экс-главы МО Британии призывах к терактам в РФ

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного против экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. По данным СК, в сентябре 2025 года, выступая на «Варшавском форуме по безопасности — 2025», Уоллес призывал к совершению террористических актов на территории России и к поставкам Украине дальнобойного ракетного оружия, способного поразить Крымский мост.