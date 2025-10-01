«И ракет не надо»: Поклонская подсказала Уоллесу, где лучше устроить геноцид «назло Путину»
Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская охарактеризовала заявление экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса как призыв к геноциду населения полуострова. Она возмущена, что европейские политики покушаются на регион назло российскому президенту Владимиру Путину.
«Грубо говоря, Бен Уоллес призывает к геноциду жителей полуострова, а это 2,5 млн человек, только из-за того, что президент России любит Крым», — написала Поклонская в телеграм-канале.
Она подчеркнула, что подобные призывы противоречат европейским ценностям и являются позором для современных политиков. Экс-прокурор иронично предложила Уоллесу начать с Лондона, который Путину тоже очень нравится, отметив, что для этого даже не потребуются дальнобойные ракеты. Поклонская также посоветовала бывшему министру обратиться к психологу вместо того, чтобы угрожать мирному населению, которое определило свою судьбу на референдуме 2014 года.
Напомним, 30 сентября в ходе выступления на форуме по безопасности в Варшаве Бен Уоллес предложить сделать Крым непригодным для жизни, чтобы «ударить по самолюбию» Путина, который сравнивал полуостров со «Святой горой». В Кремле не стали уделять много времени заявлению отставного министра, назвав его слова попросту глупыми.
