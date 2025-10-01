Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 11:15

«И ракет не надо»: Поклонская подсказала Уоллесу, где лучше устроить геноцид «‎назло Путину»

Поклонская назвала слова Уоллеса о Крыме призывом к геноциду жителей полуострова

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская охарактеризовала заявление экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса как призыв к геноциду населения полуострова. Она возмущена, что европейские политики покушаются на регион назло российскому президенту Владимиру Путину.

«Грубо говоря, Бен Уоллес призывает к геноциду жителей полуострова, а это 2,5 млн человек, только из-за того, что президент России любит Крым», написала Поклонская в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что подобные призывы противоречат европейским ценностям и являются позором для современных политиков. Экс-прокурор иронично предложила Уоллесу начать с Лондона, который Путину тоже очень нравится, отметив, что для этого даже не потребуются дальнобойные ракеты. Поклонская также посоветовала бывшему министру обратиться к психологу вместо того, чтобы угрожать мирному населению, которое определило свою судьбу на референдуме 2014 года.

В Минэнерго пообещали решить проблему с топливом в Крыму и новых регионах в октябре
В Минэнерго пообещали решить проблему с топливом в Крыму и новых регионах в октябре

Напомним, 30 сентября в ходе выступления на форуме по безопасности в Варшаве Бен Уоллес предложить сделать Крым непригодным для жизни, чтобы «ударить по самолюбию» Путина, который сравнивал полуостров со «Святой горой». В Кремле не стали уделять много времени заявлению отставного министра, назвав его слова попросту глупыми.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Наталья Поклонская
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar