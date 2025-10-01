Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 10:15

Песков назвал глупым призыв Уоллеса сделать Крым непригодным для жизни

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле не видят необходимости комментировать высказывания бывших западных чиновников в адрес РФ, включая и заявление экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса атаковать Крым, пока он не станет «непригодным для жизни». Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте комментировать всё-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем нужным их комментировать», — ответил на соответствующий вопрос официальный спикер Кремля.

Напомним, накануне на Варшавском форуме по безопасности Бен Уоллес разродился одиозным заявлением, призвав сделать Крым «непригодным для жизни». Таким образом экс-чиновник хочет «нанести удар по самолюбию президента РФ Владимира Путина», в 2014 сравнившего Крым со «Святой горой».

