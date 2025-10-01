В Минэнерго пообещали решить проблему с топливом в Крыму и новых регионах в октябре

Перебои с поставками топлива в Крым и новые российские регионы будут устранены до конца октября. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилёв во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

«Обстановка, конечно же, будет нестабильной до конца месяца, но до конца месяца мы эту ситуацию с перебоями топлива (в Крым и новые регионы, — Прим. Life.ru) ликвидируем», — сказал министр.

Находясь на полуострове, Цивилёв обсудил вопросы обеспечения топливом новых территорий с руководством Крыма и Севастополя. Он подчеркнул, что решение данной проблемы является приоритетной задачей, над которой работают все заинтересованные стороны. Глава энергетики заверил, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии будут обеспечены топливом в полном объёме.