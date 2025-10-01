Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 10:10

В Минэнерго пообещали решить проблему с топливом в Крыму и новых регионах в октябре

Цивилёв: Ситуацию с топливом в Крыму и новых регионах исправят до конца октября

Обложка © Правительство Севастополя

Обложка © Правительство Севастополя

Перебои с поставками топлива в Крым и новые российские регионы будут устранены до конца октября. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилёв во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

«Обстановка, конечно же, будет нестабильной до конца месяца, но до конца месяца мы эту ситуацию с перебоями топлива (в Крым и новые регионы, — Прим. Life.ru) ликвидируем», — сказал министр.

Находясь на полуострове, Цивилёв обсудил вопросы обеспечения топливом новых территорий с руководством Крыма и Севастополя. Он подчеркнул, что решение данной проблемы является приоритетной задачей, над которой работают все заинтересованные стороны. Глава энергетики заверил, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии будут обеспечены топливом в полном объёме.

Аксёнов заявил, что в Крыму на месяц заморозили цены на топливо
Аксёнов заявил, что в Крыму на месяц заморозили цены на топливо

Ранее стало известно о перебоях с поставками бензина в ряде субъектов РФ. Сложности с обеспечением наблюдались на Дальнем Востоке, в Крыму, Саратовской, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областях. В некоторых регионах из-за проблем с поставками независимые АЗС были вынуждены приостановить свою деятельность.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Сергей Цивилев
  • Минэнерго РФ
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar