Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 13:48

Аксёнов заявил, что в Крыму на месяц заморозили цены на топливо

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Крымские власти и АЗС договорились заморозить на месяц цены на топливо. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договорённость о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней», — написал он в своем Telegram-канале.

  • Дизельное топливо будет стоить не выше 75 рублей за литр;
  • Бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей;
  • АИ-95 – не выше 76 рублей за литр;
  • АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей.

Также с 29 сентября вводится ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки. Аксёнов призвал крымчан не закупать бензин впрок, а заправляться в обычном режиме.

Стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд

А ранее эксперт объяснил, что рост цен на бензин в России связан с ситуацией на бирже, а не с дефицитом топлива, и в ближайшие месяцы ситуация начнёт стабилизироваться. Перебои с топливом фиксируются в основном у независимых АЗС, а на заправках вертикально интегрированных компаний топливо есть, и пока речь о серьёзном дефиците не идёт. Но риски несут внеплановые ремонты на НПЗ.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Сергей Аксенов
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar