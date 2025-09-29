Аксёнов заявил, что в Крыму на месяц заморозили цены на топливо

Также с 29 сентября вводится ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки. Аксёнов призвал крымчан не закупать бензин впрок, а заправляться в обычном режиме.

А ранее эксперт объяснил, что рост цен на бензин в России связан с ситуацией на бирже, а не с дефицитом топлива, и в ближайшие месяцы ситуация начнёт стабилизироваться. Перебои с топливом фиксируются в основном у независимых АЗС, а на заправках вертикально интегрированных компаний топливо есть, и пока речь о серьёзном дефиците не идёт. Но риски несут внеплановые ремонты на НПЗ.