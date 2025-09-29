Аксёнов заявил, что в Крыму на месяц заморозили цены на топливо
Обложка © Life.ru
Крымские власти и АЗС договорились заморозить на месяц цены на топливо. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
«В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договорённость о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней», — написал он в своем Telegram-канале.
- Дизельное топливо будет стоить не выше 75 рублей за литр;
- Бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей;
- АИ-95 – не выше 76 рублей за литр;
- АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей.
Также с 29 сентября вводится ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки. Аксёнов призвал крымчан не закупать бензин впрок, а заправляться в обычном режиме.
А ранее эксперт объяснил, что рост цен на бензин в России связан с ситуацией на бирже, а не с дефицитом топлива, и в ближайшие месяцы ситуация начнёт стабилизироваться. Перебои с топливом фиксируются в основном у независимых АЗС, а на заправках вертикально интегрированных компаний топливо есть, и пока речь о серьёзном дефиците не идёт. Но риски несут внеплановые ремонты на НПЗ.