Стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла до 73 848 рублей за тонну
Бензин Аи-92 на торгах продолжает дорожать, установив новый исторический максимум на уровне 73,84 тысячи рублей за тонну. Эти данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.
Рост цен затронул не только 92-й, но и 95-й бензин, который прибавил в цене полпроцента. В то же время летнее дизельное топливо подешевело, а авиакеросин подешевел значительно. На этом фоне резко подорожали топочный мазут и сжиженные углеводородные газы.
Напомним, что запрет на экспорт бензина пока действует до 31 октября и, как заявил вице-премьер Новак, будет продлён до конца года. Сегодня с нехваткой топлива столкнулись жители более чем десяти субъектов России.
