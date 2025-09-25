Стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд

Рост цен затронул не только 92-й, но и 95-й бензин, который прибавил в цене полпроцента. В то же время летнее дизельное топливо подешевело, а авиакеросин подешевел значительно. На этом фоне резко подорожали топочный мазут и сжиженные углеводородные газы.