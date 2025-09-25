Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 15:01

Стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла до 73 848 рублей за тонну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Бензин Аи-92 на торгах продолжает дорожать, установив новый исторический максимум на уровне 73,84 тысячи рублей за тонну. Эти данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

Рост цен затронул не только 92-й, но и 95-й бензин, который прибавил в цене полпроцента. В то же время летнее дизельное топливо подешевело, а авиакеросин подешевел значительно. На этом фоне резко подорожали топочный мазут и сжиженные углеводородные газы.

Экономист объяснил рост цен на бензин в России. Дефицит ни при чём
Экономист объяснил рост цен на бензин в России. Дефицит ни при чём

Напомним, что запрет на экспорт бензина пока действует до 31 октября и, как заявил вице-премьер Новак, будет продлён до конца года. Сегодня с нехваткой топлива столкнулись жители более чем десяти субъектов России.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar