Авторы проекта Национального центра «Россия» стали «Архитекторами года»

Архитектурная мастерская ATRIUM, разработавшая проект Национального центра «Россия», получила звание «Архитекторы года» на выставке «АРХ МОСКВА». Об этом сообщили в пресс-службе мастерской.

© Telegram / Архитектура развития — ATRIUM

Итоги профессионального конкурса подвели на международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА». По результатам голосования победителем стала архитектурная мастерская ATRIUM, с заметным отрывом опередившая других участников. Именно это бюро является автором концепции будущего здания Национального центра «Россия», проект которого ранее был представлен на той же выставке.

«Поздравляем всю нашу команду и благодарим коллег за признание! Это наша общая победа и отличный повод сегодня по-настоящему собой гордиться», — говорится в сообщении.