Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:49

Авторы проекта Национального центра «Россия» стали «Архитекторами года»

Архитекторы Национального центра «Россия» стали «Архитекторами года» на выставке «АРХ Москва». Обложка © Telegram / Архитектура развития — ATRIUM

Архитекторы Национального центра «Россия» стали «Архитекторами года» на выставке «АРХ Москва». Обложка © Telegram / Архитектура развития — ATRIUM

Архитектурная мастерская ATRIUM, разработавшая проект Национального центра «Россия», получила звание «Архитекторы года» на выставке «АРХ МОСКВА». Об этом сообщили в пресс-службе мастерской.

Архитекторы Наццентра «Россия» стали «Архитекторами года» на выставке «АРХ Москва». Видео © Telegram / Архитектура развития — ATRIUM

Итоги профессионального конкурса подвели на международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА». По результатам голосования победителем стала архитектурная мастерская ATRIUM, с заметным отрывом опередившая других участников. Именно это бюро является автором концепции будущего здания Национального центра «Россия», проект которого ранее был представлен на той же выставке.

«Поздравляем всю нашу команду и благодарим коллег за признание! Это наша общая победа и отличный повод сегодня по-настоящему собой гордиться», говорится в сообщении.

Здание с летящей кровлей и цифровым паспортом: Представлен проект Национального центра «Россия»
Здание с летящей кровлей и цифровым паспортом: Представлен проект Национального центра «Россия»

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar