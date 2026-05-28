Здание с летящей кровлей и цифровым паспортом: Представлен проект Национального центра «Россия»

На выставке «АРХ МОСКВА» впервые показали концепцию будущего здания Национального центра «Россия» — масштабного общественного комплекса, который планируется построить в столице как один из архитектурных символов страны. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«Новое пространство Национального центра «Россия» станет архитектурным событием мирового масштаба. Реализация проекта ведётся в сложных инженерно-геологических условиях. Глубина котлована составляет 15 метров, а строительная площадка располагается над шестью действующими тоннелями трёх линий метрополитена. Для реализации крыши, которая накрывает самый большой в мире видовой амфитеатр, привлекалось несколько проектных институтов и специализированных организаций. При строительстве применяются современные технологические решения», — сказала заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации Национального центра «Россия» Ксения Майер.

Концепцию будущего здания Национального центра «Россия» представило архитектурное бюро ATRIUM на XXXI Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА», проходящей в Гостином Дворе с 27 по 30 мая. Проект показан впервые на стенде разработчиков. Старт строительству объекта был дан 26 марта 2026 года президентом России Владимиром Путиным. Будущий комплекс позиционируется как одно из самых технологичных общественных пространств столицы и потенциальный архитектурный символ страны.

Строительство ведётся в сложных инженерных условиях. Площадка расположена над шестью действующими тоннелями трёх линий метрополитена, а глубина котлована достигает 15 метров. Для реализации кровли, которая перекрывает крупнейший в мире видовой амфитеатр, привлекались несколько проектных институтов и профильных организаций. По проекту, здание будет площадью более 205 тысяч квадратных метров.

«Новое здание Национального центра — многофункциональный объект. Это 50 тысяч квадратных метров временных и 10 тысяч квадратных метров постоянных экспозиций, киноконцертный зал, сопутствующие помещения, большая входная зона. Самое важное — оно не только вмещает необходимые городу функции, но и создаёт новое общественное пространство. Уверен, что новый Национальный центр станет одним из самых любимых мест у горожан, а само здание — новым символом города и страны», — сказал Антон Надточий.

Архитектурная концепция основана на образе «летящего покрова» — динамичной формы, которая как бы парит над землёй. Такой подход, по словам авторов, должен подчеркнуть идею многообразия страны и её устремлённости в будущее, избегая излишней монументальности и формируя узнаваемый силуэт. В проект также заложены технологические решения трансформации пространства: отдельные зоны смогут быстро менять формат, а партер конгрессно-концертного зала — превращаться в плоскую площадку за 15 минут, что позволит проводить более пяти мероприятий одновременно.

Дополнительно планируется внедрение цифрового паспорта посетителя, который даст возможность в реальном времени отслеживать афишу, загруженность зон, строить маршруты по комплексу и пользоваться встроенным онлайн-переводом выступлений международных спикеров. Отдельно в концепции прорабатываются ландшафтный парк и интерьеры комплекса, которые, по словам разработчиков, будут направлены на создание комфортного и технологичного общественного пространства, ориентированного на горожан.

Ранее в Национальном центре «Россия» завершился приём заявок на II конкурс видеоэссе «Мечты о будущем», ориентированный на подростков в возрасте от 12 до 18 лет из России, стран СНГ и Приднестровья. Всего в проекте участвуют 3740 человек. В конкурсе представлены команды из всех 89 регионов России, а также из 10 стран ближнего зарубежья, включая Узбекистан, Белоруссию, Таджикистан, Казахстан, Киргизию, Молдову, Армению, Азербайджан, Туркменистан и Приднестровскую Молдавскую Республику.