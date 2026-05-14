Завершился приём заявок на II Конкурс видеоэссе «Мечты о будущем» в НЦ «Россия»

В Национальном центре «Россия» завершился приём заявок на II Конкурс видеоэссе «Мечты о будущем». Участниками стали команды молодёжи 12–18 лет из России, стран СНГ и Приднестровья. Всего в конкурсе участвуют 3740 человек. Лучшие работы будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения в НЦ. Об этом Life.ru. рассказали сами организаторы.

«В конкурсе приняли участие команды из всех 89 регионов России, а также из 10 республик ближнего зарубежья: Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Армении, Азербайджана, Туркменистана и Приднестровской Молдавской Республики. Общее количество поданных заявок — 935», — уточнили они.

Участники подготовили короткие видеоролики. Подростки пробовали свои силы в одной из основных тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня», «Космос» — или в специальных номинациях Фонда Сколково и «Выбор читателей» (номинация федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», медиа про чтение ЮФ и Академии «Хечхог»).

Несмотря на хронометраж до трёх минут, ребята сумели наполнить свои видеоэссе глубоким смыслом, озвучить в них важные темы и вступить в диалог с мастерами научной фантастики. Так, команда «Море внутри» из Севастополя обратилась к произведению Александра Беляева «Голова профессора Доуэля» и напомнила, как опасен прогресс, когда он отрывается от сочувствия и морали. Школьницы из Республики Молдовы, объединившись в команду «Солярис» и вдохновившись культовым романом Станислава Лема, представили ролик «Орбита «Домой» — о том, что человека делает человеком память и привязанность к родной планете. А команда «Код будущего» из Краснодарского края в своём видеоэссе не просто создала картину будущего по мотивам книг Кира Булычёва и братьев Стругацких, но и задалась вопросом — что в мире взрослых могут изменить дети?

Представленные работы оценит экспертное жюри. В него войдут писатели-фантасты, эксперты в области медиа, культуры, науки, ИИ-технологий. Лучшие работы будут названы 7 июня. Победителей и призёров ждут ценные призы: за первое место — ноутбук, за второе — планшет, а за третье — смартфон. Также будут и спецпризы. В 2025 году во всероссийском конкурсе «Мечты о будущем» приняли участие 792 команды. Это 4000 человек из 89 регионов страны. Финалистами тогда стали 20 команд.

